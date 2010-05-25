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Расписание матчей
Греция - КНДР
Греция - КНДР: обзор матча 25 мая 2010
Греция
25.05.2010, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
КНДР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Греция - КНДР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
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2 : 2
01.10.2026
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