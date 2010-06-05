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Расписание матчей
Гондурас - Румыния
Гондурас - Румыния: обзор матча 05 июня 2010
Гондурас
05.06.2010, суббота, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
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13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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