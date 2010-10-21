Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Пеньяроль - Гойас
Пеньяроль - Гойас: обзор матча 21 октября 2010
Пеньяроль
21.10.2010, четверг, 01:30
Южноамериканский Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Гойас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пеньяроль - Гойас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Пеньяроль
0 : 0
11.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 9 тур
Расинг М
0 : 1
05.10.2026
Пеньяроль
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
Все
Пеньяроль
Гойас
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+