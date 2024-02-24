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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Рексхэм
Гиллинхэм - Рексхэм: обзор матча 24 февраля 2024
Гиллинхэм
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Рексхэм
55'
T. Dieng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Рексхэм
81'
Желтая карточка
L. Bolton
78'
Замена
J. Davies
️️️️
Д. Менди
78'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
77'
Замена
L. Young
️️️️
J. Tunnicliffe
77'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
76'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Уильямс
76'
69'
Желтая карточка
E. Lee
69'
Замена
П. Маллин
️️️️
Д. Мэрриот
ГОЛ! 1:0!
T. Dieng
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Гиллинхэм
13
Taite Holtam
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
3-2-1-4
1
Моррис
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
33
Хаттон
5
12
24
Надесан
22
4-2-4
13
Оконкво
19
6
4
17
Менди
16
МакКлин
7
Кэннон
18
26
Флетчер
7
Мэрриот
6
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
10
Уильямс
14
МакКензи
14
МакКензи
10
Уильямс
17
Менди
15
15
17
Менди
6
6
6
6
19
8
8
19
7
Мэрриот
10
Маллин
10
Маллин
7
Мэрриот
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
Остались в запасе
Гиллинхэм
Рексхэм
13
Taite Holtam
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
13
Taite Holtam
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Гиллинхэм - Рексхэм
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
11
Нарушения
10
8
Количество передач
300
422
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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