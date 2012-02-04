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Расписание матчей
Русенборг - Гетеборг
Русенборг - Гетеборг: обзор матча 04 февраля 2012
Русенборг
04.02.2012, суббота, 22:00
Copa del Sol, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гетеборг
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Статистика матча Русенборг - Гетеборг
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Матчи команд
Русенборг
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Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
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Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
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