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Расписание матчей
Тоттенхэм - Хетафе
Тоттенхэм - Хетафе: обзор матча 25 октября 2007
Тоттенхэм
25.10.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
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