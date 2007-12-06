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Расписание матчей
Ольборг - Хетафе
Ольборг - Хетафе: обзор матча 06 декабря 2007
Ольборг
06.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
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Статистика матча Ольборг - Хетафе
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0
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0
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25.10.2026
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22.10.2026
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Информация о матче
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