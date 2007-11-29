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Расписание матчей
Хетафе - Хапоэль ТА
Хетафе - Хапоэль ТА: обзор матча 29 ноября 2007
Хетафе
29.11.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Хапоэль ТА
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Статистика матча Хетафе - Хапоэль ТА
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30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
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