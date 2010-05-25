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Расписание матчей
Грузия - Камерун
Грузия - Камерун: обзор матча 25 мая 2010
Грузия
25.05.2010, вторник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Грузия - Камерун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
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0 : 1
25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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03.10.2026
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31.03.2026
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Информация о матче
Стадион:
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