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Расписание матчей
Сталь - Гелиос
Сталь - Гелиос: обзор матча 30 мая 2015
Сталь
30.05.2015, суббота, 18:00
Украина. Первая лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Гелиос
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Статистика матча Сталь - Гелиос
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Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Гелиос
Украина. Первая лига, 30 тур
Гелиос
2 : 0
01.06.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Оболонь
1 : 2
27.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 28 тур
Гелиос
2 : 1
21.05.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 27 тур
Мариуполь
3 : 1
15.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 26 тур
Гелиос
1 : 1
10.05.2016
Звезда К
Информация о матче
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Сталь
Гелиос
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
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