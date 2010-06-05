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Расписание матчей
Гана - Латвия
Гана - Латвия: обзор матча 05 июня 2010
Гана
05.06.2010, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Латвия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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