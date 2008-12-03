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Расписание матчей
Герта - Галатасарай
Герта - Галатасарай: обзор матча 03 декабря 2008
Герта
03.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
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Личные встречи
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Статистика матча Герта - Галатасарай
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0
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Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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31.10.2026
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0 : 2
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16.10.2026
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21.11.2026
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30.10.2026
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Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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