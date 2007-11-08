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Расписание матчей
Галатасарай - Хельсингборг
Галатасарай - Хельсингборг: обзор матча 08 ноября 2007
Галатасарай
08.11.2007, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, группа H, 2 тур
2 : 3
Завершен
Хельсингборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Хельсингборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
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