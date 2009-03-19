Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Галатасарай - Гамбург
Галатасарай - Гамбург: обзор матча 19 марта 2009
Галатасарай
19.03.2009, четверг, 22:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Гамбург
41'
Г. Кьюэлл (П)
48'
М. Барош
55'
Х. Паоло Герреро
60'
Х. Паоло Герреро
90'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Галатасарай - Гамбург
Желтая карточка
Ф. Рост
Желтая карточка
А. Акман
Замена
Т. Ринкон
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 2:3!
И. Олич
Замена
М. Гравгорд
️️️️
К. Бенджамин
Замена
Ш. Нонда
️️️️
С. Сариоглу
Замена
️️️️
С. Куртулуш
Желтая карточка
Д. Питройпа
ГОЛ! 2:2!
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 2:1!
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 2:0!
М. Барош
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кьюэлл
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Морган Де Санктис
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Барыш Эзбек
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
18
Айхан Акман
(К)
ЦП
27
Милан Барош
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
2
Алекс Силва
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Галатасарай
2
Семих Кайя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
20
Шабани Нонда
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
2-1-3-2
16
Де Санктис
55
Сариоглу
22
Балта
35
Куртулуш
8
Эзбек
66
Туран
18
Акман
99
Кьюэлл
27
Барош
4-4-2
1
Рост
20
Бенджамин
3
Аого
17
Боатенг
4
Матейсен
14
Яролим
11
Питройпа
2
Силва
7
Янсен
34
Герреро
40
Олич
55
Сариоглу
20
Нонда
20
Нонда
55
Сариоглу
20
Бенджамин
0
Гравгорд
0
Гравгорд
20
Бенджамин
40
Олич
8
Ринкон
8
Ринкон
40
Олич
Остались в запасе
Галатасарай
Гамбург
2
Семих Кайя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
8
Марсель Ндженг
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
2
Семих Кайя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Галатасарай - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Сержиу Лакруа (оба - Португалия)
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Гамбург
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
3
Батраков отказался от части выплат ради трансфера в «Галатасарай»
Вчера, 20:28
2
Батракова назвали футболистом уровня «Барселоны»
Вчера, 18:55
4
Батраков объяснил, почему после его голов за «Галатасарай» включают «Калинку»
Вчера, 17:37
6
Батраков следит за каждым матчем «Локомотива»
Вчера, 16:17
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
3
Батраков отказался от части выплат ради трансфера в «Галатасарай»
Вчера, 20:28
2
Батракова назвали футболистом уровня «Барселоны»
Вчера, 18:55
4
Батраков объяснил, почему после его голов за «Галатасарай» включают «Калинку»
Вчера, 17:37
6
Батраков следит за каждым матчем «Локомотива»
Вчера, 16:17
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+