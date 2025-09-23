Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Кембридж Юнайтед
Фулхэм - Кембридж Юнайтед: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Фулхэм
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика матча Фулхэм - Кембридж Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
«Фулхэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
Вчера, 08:58
Моуринью может вернуться в АПЛ
9 сентября, 10:06
«Челси» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 13:20
«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 8.50
30 августа, 08:44
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал первое очко в сезоне в игре с «Фулхэмом»
24 августа, 20:24
«Фулхэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
Вчера, 08:58
Моуринью может вернуться в АПЛ
9 сентября, 10:06
«Челси» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 13:20
«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 8.50
30 августа, 08:44
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал первое очко в сезоне в игре с «Фулхэмом»
24 августа, 20:24
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Все
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 0
13.09.2025
Лидс
Англия. Вторая лига, 8 тур
Гримсби Таун
1 : 1
13.09.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Вторая лига, 7 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 1
06.09.2025
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 0
30.08.2025
Ньюпорт Каунти
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
30.08.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 0
13.09.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
30.08.2025
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Фулхэм
2 : 0
27.08.2025
Бристоль Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
1 : 1
24.08.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
1 : 1
16.08.2025
Фулхэм
Англия. Вторая лига, 8 тур
Гримсби Таун
1 : 1
13.09.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Вторая лига, 7 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 1
06.09.2025
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 0
30.08.2025
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кембридж Юнайтед
3 : 1
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Вторая лига, 5 тур
Бристоль Роверс
1 : 0
23.08.2025
Кембридж Юнайтед
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: