Расписание матчей
Лига Европы
Мидтьюлланд - Фредрикстад
Мидтьюлланд - Фредрикстад: обзор матча 14 августа 2025
Мидтьюлланд
14.08.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Фредрикстад
9'
М. Серенсен
17'
Паулиньо
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Мидтьюлланд - Фредрикстад
Завершен
89'
Желтая карточка
Stian Stray Molde
Желтая карточка
Адам Габриэль
85'
78'
Замена
Eirik Granaas
️️️️➡️️
Леонард Овусу
Замена
Дарио Осорио
️️️️➡️️
Mikel Krüger-Johnsen
78'
Замена
Дани Силва
️️️️➡️️
Pedro Bravo
75'
70'
Замена
Daniel Eid
️️️️➡️️
Соломон Овусу
Замена
Эдвард Чилуфья
️️️️➡️️
Франкулину
58'
Замена
Han-Beom Lee
️️️️➡️️
Мартин Эрлич
58'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Адам Букса
58'
58'
Замена
Sondre Sørløkk
️️️️➡️️
Oskar Öhlenschlaeger
46'
Замена
Рокко Роберт Шеин
️️️️➡️️
Симен Рафн
46'
Замена
E. Holten
️️️️➡️️
Йоаннес Бьярталид
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Mikel Krüger-Johnsen
17'
ГОЛ! 1:0!
Мадс Серенсен
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
13
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
9
Адам Букса
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Фредрикстад
77
Martin Borsheim
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
4
Stian Stray Molde
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
6
Леонард Овусу
ЦП
14
Йоаннес Бьярталид
ЦП
22
Maxwell Woledzi
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Patrick Metcalfe
ЦФ
20
Oskar Öhlenschlaeger
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Андреас Хаген
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
90
Friday Etim
ЦФ
Фредрикстад
25
Langbraten Ole
ВР
1
Oystein Ovretveit
ВР
16
Daniel Eid
ЦЗ
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Ludvik Begby
ЦЗ
32
Jesper Johnsson Solberg
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
40
Eirik Granaas
ЦП
13
Sondre Sørløkk
ЦП
3
Brage Skaret
ЦФ
9
E. Holten
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
29
Паулиньо
21
Кастильо
13
Габриэль
19
58
Симсир
7
Франкулину
9
Букса
41
2-1-3-4
77
4
5
Рафн
28
Овусу
6
Овусу
14
Бьярталид
22
23
20
11
12
6
Эрлич
3
3
6
Эрлич
19
80
Силва
80
Силва
19
9
Букса
20
Андреасен
20
Андреасен
9
Букса
41
11
Осорио
11
Осорио
41
7
Франкулину
14
Чилуфья
14
Чилуфья
7
Франкулину
28
Овусу
16
16
28
Овусу
5
Рафн
19
Шеин
19
Шеин
5
Рафн
6
Овусу
40
40
6
Овусу
20
13
13
20
14
Бьярталид
9
9
14
Бьярталид
Статистика матча Мидтьюлланд - Фредрикстад
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
МКХ Арена
Последние матчи
Все
Мидтьюлланд
Фредрикстад
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
Лига Европы, 2 раунд
Хиберниан
1 : 2
31.07.2025
Мидтьюлланд
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
1 : 1
20.07.2025
Фредрикстад
