Швайнфурт 05 - Фортуна
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Швайнфурт 05 - Фортуна
Швайнфурт 05 - Фортуна: онлайн-трансляция 18 августа 2025
Швайнфурт 05
18.08.2025, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Фортуна
Матч
Статистика матча Швайнфурт 05 - Фортуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
Швайнфурт 05
Фортуна
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа 2024, 16:40
1 августа 2024, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая 2024, 08:17
28 мая 2024, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля 2024, 23:35
3 апреля 2024, 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля 2024, 10:33
3 апреля 2024, 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля 2024, 09:34
3 апреля 2024, 09:34
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
24 октября 2017, 23:40
2
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа 2024, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая 2024, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля 2024, 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля 2024, 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля 2024, 09:34
Больше новостей
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Все
Швайнфурт 05
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Магдебург
4 : 2
18.05.2025
Фортуна
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Магдебург
4 : 2
18.05.2025
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
2 : 0
10.05.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
2 : 2
03.05.2025
Фортуна
Архив
