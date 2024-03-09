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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Уолсолл
Форест Грин - Уолсолл: обзор матча 09 марта 2024
Форест Грин
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Уолсолл
63'
E. Osadebe
81'
K. McAllister (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Уолсолл
89'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
J. Earing
89'
Замена
Р. Тирни
️️️️
И. Хатчинсон
Желтая карточка
Д. Томпсон
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
K. McAllister
81'
Замена
D. Bernard
️️️️
Р. Кио
80'
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
73'
72'
Вторая желтая
D. Okagbue
71'
Пенальти не реализован!
И. Хатчинсон
67'
Желтая карточка
D. Okagbue
Желтая карточка
Т. Омотойе
67'
ГОЛ! 1:0!
E. Osadebe
63'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
H. Bunker
58'
46'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
23'
Желтая карточка
Д. Мэтт
17'
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
Т. Ноулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
3-1-2-4
21
2
Томпсон
5
Иннис
36
Кио
8
МакКэн
16
6
3
7
27
Доидж
15
2-1-2-5
1
16
26
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
10
Гордон
15
14
24
9
Мэтт
36
Кио
3
3
36
Кио
16
14
Омотойе
14
Омотойе
16
7
Ноулз
12
Фоулкс
12
Фоулкс
7
Ноулз
21
Хатчинсон
26
Тирни
26
Тирни
21
Хатчинсон
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
21
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
21
Остались в запасе
Форест Грин
Уолсолл
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Остались в запасе
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Форест Грин - Уолсолл
3
1
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
14
6
Офсайды
1
0
Количество передач
299
390
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
74
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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