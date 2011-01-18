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Расписание матчей
Шахтер - Флора
Шахтер - Флора: обзор матча 18 января 2011
Шахтер
18.01.2011, вторник, 16:00
Кубок Содружества, группа C, 3 тур
6 : 0
Завершен
Флора
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