Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Флитвуд
Уиком Уондерерс - Флитвуд: обзор матча 27 января 2024
Уиком Уондерерс
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Флитвуд
62'
Г. МакКлири (П)
14'
P. Omochere
31'
Д. Стокли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Флитвуд
90'
+1
Замена
H. Holgate
️️️️
Д. Мэйор
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Д. Лоу
81'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Ч. Кэмпбелл
70'
66'
Желтая карточка
Д. Стокли
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. МакКлири
62'
58'
Замена
H. Macadam
️️️️
R. Coughlan
Пенальти не реализован!
Л. Лихи
53'
52'
Желтая карточка
B. Heneghan
45'
+4
Вторая желтая
P. Omochere
Желтая карточка
Ф. Поттс
43'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стокли
Пас отдал
К. Джонстон
28'
Желтая карточка
P. Omochere
28'
Замена
Р. Брум
️️️️
H. Boyes
14'
ГОЛ! 0:1!
P. Omochere
Пас отдал
H. Boyes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
14
Райан Брум
ПП
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Стриек
10
Лихи
17
Тафазолли
5
Лоу
8
Поттс
7
Уилер
2
Гриммер
20
Кэмпбелл
19
Воукс
18
Тейлор
12
МакКлири
3-4-4
2
Джонстон
44
32
Ирл
18
Лаваль
10
Мэйор
12
44
9
19
9
Стокли
1
5
Лоу
3
3
5
Лоу
20
Кэмпбелл
23
23
20
Кэмпбелл
19
8
8
19
12
14
Брум
14
Брум
12
10
Мэйор
18
18
10
Мэйор
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Флитвуд
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Stephen McMullan
ВР
18
Жуниор Китирна
АП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
18
Жуниор Китирна
АП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уиком Уондерерс - Флитвуд
1
1
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
7
Нарушения
15
22
Офсайды
5
3
Количество передач
355
227
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
58
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Флитвуд
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+