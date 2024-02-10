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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Флитвуд
Линкольн - Флитвуд: обзор матча 10 февраля 2024
Линкольн
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Флитвуд
53'
B. House
57'
Л. Серенсен
34'
P. Omochere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Флитвуд
Замена
Й. Макама
️️️️
Д. Тэйлор
89'
Замена
Т. Эйома
️️️️
A. Jackson
75'
Замена
D. Duffy
️️️️
B. House
68'
61'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
E. Campbell
61'
Замена
Ж. Китирна
️️️️
Р. Брум
ГОЛ! 2:1!
Л. Серенсен
57'
ГОЛ! 1:1!
B. House
Пас отдал
R. Hackett-Fairchild
53'
46'
Замена
H. Holgate
️️️️
R. Coughlan
46'
Замена
R. Graydon
️️️️
P. Omochere
Желтая карточка
И. Эрхахон
45'
+3
Желтая карточка
B. House
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Д. Стокли
34'
ГОЛ! 0:1!
P. Omochere
Пас отдал
Д. Стокли
Желтая карточка
П. О'Коннор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Флитвуд
44
Ben Heneghan
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
8
Джек Мойлан
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
18
Harrison Holgate
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
3-3-4
1
Йенсен
23
Рауэн
45
15
О'Коннор
2
Серенсен
8
Бишоп
21
Эрхахон
7
14
9
Тэйлор
18
3-4-4
2
Джонстон
20
44
14
Брум
18
Лаваль
18
Килкенни
44
9
9
Стокли
19
1
45
3
Эйома
3
Эйома
45
18
11
11
18
9
Тэйлор
24
Макама
24
Макама
9
Тэйлор
9
19
19
9
14
Брум
18
Китирна
18
Китирна
14
Брум
20
44
Паттерсон
44
Паттерсон
20
19
18
18
19
Остались в запасе
Линкольн
Флитвуд
1
Jordan Wright
ВР
8
Джек Мойлан
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
Главный тренер
Марк Кеннеди
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
8
Джек Мойлан
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Линкольн - Флитвуд
3
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
431
376
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
67
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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