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Расписание матчей
Вильярреал - Фиорентина
Вильярреал - Фиорентина: обзор матча 25 октября 2007
Вильярреал
25.10.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Вильярреал - Фиорентина
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0
0
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