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Расписание матчей
Фиорентина - Русенборг
Фиорентина - Русенборг: обзор матча 21 февраля 2008
Фиорентина
21.02.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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2 : 4
02.11.2026
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25.10.2026
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0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
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Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
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Сандефьорд
Информация о матче
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