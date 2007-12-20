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Расписание матчей
Фиорентина - Млада Болеслав
Фиорентина - Млада Болеслав: обзор матча 20 декабря 2007
Фиорентина
20.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фиорентина - Млада Болеслав
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0
0
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0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
23.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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2 : 4
02.11.2026
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Фиорентина
2 : 2
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Интер
2 : 1
25.10.2026
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Италия. Серия А, 7 тур
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18.10.2026
Комо
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
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24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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