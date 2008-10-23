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Расписание матчей
Нанси - Фейеноорд
Нанси - Фейеноорд: обзор матча 23 октября 2008
Нанси
23.10.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Фейеноорд
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Статистика матча Нанси - Фейеноорд
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Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
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1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
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1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Помощники судьи:
Алессандро Гризелли
Фабрицио Ланчани (оба - Италия)
Делегат:
Меезе Фернанд (Бельгия)
Стадион:
Марсель Пико
Посещаемость:
11512 из 20087 зрителей (57%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 00:40 (в записи)
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