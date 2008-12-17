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Расписание матчей
Фейеноорд - Лех
Фейеноорд - Лех: обзор матча 17 декабря 2008
Фейеноорд
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Лех
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Статистика матча Фейеноорд - Лех
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Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
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21.10.2026
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ГКС Катовице
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05.11.2026
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3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
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Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
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22.10.2026
Сандерленд
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