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Расписание матчей
Интер - Фенербахче
Интер - Фенербахче: обзор матча 27 ноября 2007
Интер
27.11.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Интер - Фенербахче
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
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03.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
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Италия. Серия А, 8 тур
Интер
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25.10.2026
Фиорентина
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Турция. Суперлига, 12 тур
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21.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Фенербахче
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20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Эгон Беройтер (Австрия) Маркус Майр (Австрия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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