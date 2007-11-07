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Расписание матчей
ФКСБ - Севилья
ФКСБ - Севилья: обзор матча 07 ноября 2007
ФКСБ
07.11.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
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Статистика матча ФКСБ - Севилья
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