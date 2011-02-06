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Расписание матчей
ФКСБ - Лех
ФКСБ - Лех: обзор матча 06 февраля 2011
ФКСБ
06.02.2011, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФКСБ - Лех
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Сандерленд
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