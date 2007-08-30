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Расписание матчей
Зенит - ВиОн
Зенит - ВиОн: обзор матча 30 августа 2007
Зенит
30.08.2007, четверг, 19:30
Кубок УЕФА
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
ВиОн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - ВиОн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ВиОн
Кубок УЕФА
Зенит
3 : 0
30.08.2007
ВиОн
Кубок УЕФА
ВиОн
0 : 2
16.08.2007
Зенит
Информация о матче
Помощники судьи:
Кун Дросте
Patrick Langkamp (оба - Голландия)
Делегат:
Ричард Лисвелд (Голландия)
Стадион:
Петровский
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