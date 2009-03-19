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Расписание матчей
Зенит - Удинезе
Зенит - Удинезе: обзор матча 19 марта 2009
Зенит
19.03.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Удинезе
35'
А. Тимощук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Удинезе
Желтая карточка
И. Крижанац
+3
+1
Замена
К. Ободо
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Замена
С. Хусти
️️️️
Р. Ширл
Замена
Ф. Текке
️️️️
В. Файзулин
Замена
М. Исла
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 1:0!
А. Тимощук
Пас отдал
И. Крижанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
(К)
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ПЗ
25
Радек Ширл
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛВ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-5-1
16
Малафеев
4
Крижанац
44
Тимощук
20
Семшов
25
Ширл
27
Денисов
20
Файзулин
18
Зырянов
10
Данни
88
Погребняк
4-3-2-1
1
Ханданович
25
Сапата
27
Фелипе
3
Лукович
26
Паскуале
10
Д'Агостино
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
3
Пепе
27
Квальярелла
25
Ширл
9
Хусти
9
Хусти
25
Ширл
20
Файзулин
33
Текке
33
Текке
20
Файзулин
3
Лукович
22
Исла
22
Исла
3
Лукович
10
Ди Натале
10
Ободо
10
Ободо
10
Ди Натале
Остались в запасе
Зенит
Удинезе
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Зенит - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн (Англия) и Ричард Уэст (Англия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"5 канал" 20:00 (прямая); "НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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