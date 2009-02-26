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Расписание матчей
Штутгарт - Зенит
Штутгарт - Зенит: обзор матча 26 февраля 2009
Штутгарт
26.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Зенит
80'
Т. Гебхарт
42'
И. Семшов
87'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Штутгарт - Зенит
ГОЛ! 1:2!
В. Файзулин
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебхарт
Пас отдал
Ч. Марика
Замена
Ч. Марика
️️️️
С. Хедира
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
С. Хусти
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Р. Хильберт
Замена
️️️️
Я. Шимак
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
Данни
Травма
С. Таски
Желтая карточка
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Халид Булахруз
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЦП
19
Ян Шимак
ПП
18
Какау
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
3-4-2
13
Леманн
23
Булахруз
35
Таски
28
Треш
19
Хильберт
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
19
Шимак
27
Гомес
18
Какау
3-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
15
Широков
4
Крижанац
27
Денисов
10
Данни
20
Семшов
18
Зырянов
9
Хусти
88
Погребняк
19
Хильберт
10
Гебхарт
10
Гебхарт
19
Хильберт
28
Хедира
19
Марика
19
Марика
28
Хедира
9
Хусти
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Хусти
Остались в запасе
Штутгарт
Зенит
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Штутгарт - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Кит Сорби
Френсис Эндрюс (оба - Шотландия)
Делегат:
Гаэтано Дегабриэле (Мальта)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"5 канал" 22:20 (прямая)
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