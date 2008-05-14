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Расписание матчей
Зенит - Рейнджерс
Зенит - Рейнджерс: обзор матча 14 мая 2008
Зенит
14.05.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА
2 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 2
18.10.2026
Ахмат
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21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
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Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Хенрик Андрен (оба - Швеция)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия" 22:35 (прямая) "НТВ+ HD Спорт" 22:30 (прямая)
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