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Расписание матчей
Персеполис - Зенит
Персеполис - Зенит: обзор матча 24 января 2011
Персеполис
24.01.2011, понедельник, 18:30
Кубок Дубая, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
9'
А. Кержаков
74'
С. Семак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Персеполис - Зенит
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ! 0:2!
С. Семак
Пас отдал
А. Розина
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Лукович
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Малафеев
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Зырянов
Замена
С. Семак
️️️️
Данни
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Кержаков
Замена
И. Денисов
️️️️
Р. Широков
Замена
А. Розина
️️️️
С. Хусти
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Ионов
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Анюков
Желтая карточка
М. Заре
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Персеполис
80
Алиреза Хагиги
ВР
18
Эбрагим Шакури
ЛЗ
3
Сепер Хейдари
(К)
ЦЗ
21
Алиреза Нурмохаммади
ЦЗ
2
Алиреза Мохаммад
ПЗ
27
Тиаго Фрага
ЛП
23
Амир Хоссейн Фешангчи
ОП
99
Мазиар Заре
ЦП
26
Хамидреза Алиасгари
ПП
11
Хоссейн Бадамаки
ЦФ
24
Хади Нурузи
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Персеполис
36
Рахман Ахмади
ВР
5
Секу Берте
ЦЗ
4
Моджтаба Шири
ЦЗ
22
Мохаммад Мехди Элхаи
ЦП
15
Саман Агазамани
ЦП
8
Шпеджтим Арифи
ЦФ
10
Голамреза Резаи
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
30
Юрий Жевнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
4-1-3-2
80
Хагиги
18
Шакури
3
Хейдари
21
Нурмохаммади
2
Мохаммад
23
Фешангчи
27
Фрага
99
Заре
26
Алиасгари
24
Нурузи
11
Бадамаки
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
3
Лукович
18
Зырянов
15
Широков
9
Хусти
11
Ионов
10
Данни
11
Кержаков
16
Малафеев
23
Бородин
23
Бородин
16
Малафеев
22
Анюков
15
Губочан
15
Губочан
22
Анюков
3
Лукович
13
Гиголаев
13
Гиголаев
3
Лукович
15
Широков
27
Денисов
27
Денисов
15
Широков
11
Кержаков
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Кержаков
10
Данни
37
Семак
37
Семак
10
Данни
9
Хусти
27
Розина
27
Розина
9
Хусти
11
Ионов
34
Быстров
34
Быстров
11
Ионов
18
Зырянов
27
Лазович
27
Лазович
18
Зырянов
Остались в запасе
Персеполис
Зенит
5
Секу Берте
ЦЗ
22
Мохаммад Мехди Элхаи
ЦП
8
Шпеджтим Арифи
ЦФ
36
Рахман Ахмади
ВР
15
Саман Агазамани
ЦП
4
Моджтаба Шири
ЦЗ
10
Голамреза Резаи
ЦФ
30
Юрий Жевнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
5
Секу Берте
ЦЗ
22
Мохаммад Мехди Элхаи
ЦП
8
Шпеджтим Арифи
ЦФ
36
Рахман Ахмади
ВР
15
Саман Агазамани
ЦП
4
Моджтаба Шири
ЦЗ
10
Голамреза Резаи
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Персеполис - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 18:25 (прямая)
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