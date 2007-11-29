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Расписание матчей
Зенит - Нюрнберг
Зенит - Нюрнберг: обзор матча 29 ноября 2007
Зенит
29.11.2007, четверг, 19:00
Кубок УЕФА, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 3
02.11.2026
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2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
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2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрик Филипек
Мартин Вильчек (оба - Чехия)
Стадион:
Петровский
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