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Расписание матчей
Норрчепинг - Зенит
Норрчепинг - Зенит: обзор матча 04 февраля 2016
Норрчепинг
04.02.2016, четверг, 22:45
Кубок Атлантики, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
57'
К. Ниман
63'
Э. Куйович
15'
Н. Ломбертс
23'
Халк
77'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норрчепинг - Зенит
Замена
К. Тело
️️️️
К. Ниман
82'
82'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Юсупов
82'
Замена
П. Долгов
️️️️
Халк
Замена
Ж. Энарссон
️️️️
А. Ингви Траустасон
81'
81'
Замена
Д. Богаев
️️️️
Д. Кришито
80'
Замена
И. Зуев
️️️️
А. Анюков
77'
ГОЛ! 2:3!
Данни
Пас отдал
Халк
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
Л. Вальквист
73'
71'
Замена
Э. Гарай
️️️️
Н. Ломбертс
Замена
Г. Ситаку
️️️️
А. Бломквист
67'
ГОЛ! 2:2!
Э. Куйович
63'
61'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
61'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Шатов
60'
Замена
Данни
️️️️
А. Витсель
ГОЛ! 1:2!
К. Ниман
Пас отдал
Н. Ткальчич
57'
46'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Маурисио
23'
ГОЛ! 0:2!
Халк
Пас отдал
О. Шатов
16'
Желтая карточка
М. Кержаков
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ломбертс
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
1
Андреас Вайкла
ВР
30
Никола Ткальчич
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Даниэль Шелунд
ЦП
39
Андреас Бломквист
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Норрчепинг
15
Маркус Фалк-Оландер
ЦЗ
11
Кристофер Тело
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
21
Андреас Хадениус
ЦЗ
24
Гентрит Ситаку
ЦП
16
Жоэль Энарссон
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-4-3
1
Вайкла
30
Ткальчич
28
Вальквист
5
Фьолусон
20
Шелунд
5
Теки
9
Траустасон
39
Бломквист
4
Йоханссон
20
Куйович
5
Ниман
4-1-2-2-1
41
Кержаков
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Кришито
13
Нету
8
Маурисио
27
Витсель
4
Юсупов
7
Халк
27
Шатов
9
Кокорин
9
Траустасон
16
Энарссон
16
Энарссон
9
Траустасон
39
Бломквист
24
Ситаку
24
Ситаку
39
Бломквист
5
Ниман
11
Тело
11
Тело
5
Ниман
28
Вальквист
25
Дагерстол
25
Дагерстол
28
Вальквист
27
Шатов
18
Жирков
18
Жирков
27
Шатов
6
Ломбертс
24
Гарай
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
58
Зуев
58
Зуев
22
Анюков
27
Витсель
10
Данни
10
Данни
27
Витсель
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
4
Юсупов
5
Зинков
5
Зинков
4
Юсупов
4
Кришито
88
Богаев
88
Богаев
4
Кришито
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
7
Халк
91
Долгов
91
Долгов
7
Халк
Остались в запасе
Норрчепинг
Зенит
15
Маркус Фалк-Оландер
ЦЗ
21
Андреас Хадениус
ЦЗ
Главный тренер
Янне Андерссон
10
Никита Саламатов
ЦП
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
15
Маркус Фалк-Оландер
ЦЗ
21
Андреас Хадениус
ЦЗ
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Норрчепинг - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Ния Паркен
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Норрчепинг
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