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Расписание матчей
Зенит - Марсель
Зенит - Марсель: обзор матча 12 марта 2008
Зенит
12.03.2008, среда, 19:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Помощники судьи:
Питер Керкап
Филип Шарп (оба - Англия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:25 (прямая)
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