Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Манчестер Юнайтед - Зенит
Манчестер Юнайтед - Зенит: обзор матча 29 августа 2008
Манчестер Юнайтед
29.08.2008, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА, Финал
1 : 2
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба - Дания)
Делегат:
Рудольф Заврль (Словения)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"Россия" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Зенит
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
18:12
Глушенкову посоветовали быть аккуратнее в высказываниях
17:50
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
17:19
24
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
16:31
17
Боярский назвал безобразием отсутствие Глушенкова в сборной России
16:12
22
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
18:12
Глушенкову посоветовали быть аккуратнее в высказываниях
17:50
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
17:19
24
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
16:31
17
Боярский назвал безобразием отсутствие Глушенкова в сборной России
16:12
22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+