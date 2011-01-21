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Расписание матчей
Шамахы - Зенит
Шамахы - Зенит: обзор матча 21 января 2011
Шамахы
21.01.2011, пятница, 17:00
Кубок Содружества, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамахы - Зенит
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