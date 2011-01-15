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Расписание матчей
Зенит - Флора
Зенит - Флора: обзор матча 15 января 2011
Зенит
15.01.2011, суббота, 19:00
Кубок Содружества, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Флора
Матч
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Статистика матча Зенит - Флора
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
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Эстония. Премиум Лига, 36 тур
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2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
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2 : 0
01.11.2026
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25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
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