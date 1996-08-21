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РПЛ 2026/2027
Уралмаш - Жемчужина
Урал - Жемчужина: обзор матча 21 августа 1996
Урал
21.08.1996, среда, 00:00
Чемпионат России, 24 тур
2 : 1
Завершен
Жемчужина
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Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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