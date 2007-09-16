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Расписание матчей
Урал - Сатурн
Урал - Сатурн: обзор матча 16 сентября 2007
Урал
16.09.2007, воскресенье, 15:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Сатурн
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Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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