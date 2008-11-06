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Расписание матчей
Манчестер Сити - Твенте
Манчестер Сити - Твенте: обзор матча 06 ноября 2008
Манчестер Сити
06.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа A, 2 тур
3 : 2
Завершен
Твенте
Матч
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Статистика матча Манчестер Сити - Твенте
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Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
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0 : 2
25.10.2026
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22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев
Вячеслав Семенов (оба - Россия)
Делегат:
Гейр Торстейнссон (Исландия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
21247 из 47405 зрителей (44%)
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