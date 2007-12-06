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Расписание матчей
Спартак - Цюрих
Спартак - Цюрих: обзор матча 06 декабря 2007
Спартак
06.12.2007, четверг, 20:15
Кубок УЕФА, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
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Статистика матча Спартак - Цюрих
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0
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0
0
Матчи команд
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Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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Спартак
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18.10.2026
Рубин
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Помощники судьи:
Желько Гргец
Желько Новосел (Хорватия)
Стадион:
Лужники
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