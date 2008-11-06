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Расписание матчей
Спартак - Удинезе
Спартак - Удинезе: обзор матча 06 ноября 2008
Спартак
06.11.2008, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
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Статистика матча Спартак - Удинезе
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Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Помощники судьи:
Сигурдур-Оли Торлейфссон
Ингвар Гудфиннссон (оба - Исландия)
Делегат:
Вольф-Гюнтер Визель (Германия)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
20000 из 89318 зрителей (22%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая)
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