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Расписание матчей
Тулуза - Спартак
Тулуза - Спартак: обзор матча 19 декабря 2007
Тулуза
19.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
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Статистика матча Тулуза - Спартак
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18.10.2026
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Информация о матче
Помощники судьи:
Одд Арне Ванген
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Йоханн Хантшк (Австрия)
Стадион:
Муниципал
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