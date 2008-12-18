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Расписание матчей
Тоттенхэм - Спартак
Тоттенхэм - Спартак: обзор матча 18 декабря 2008
Тоттенхэм
18.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа D, 5 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
68'
Л. Модрич
74'
Т. Хаддлстоун
23'
А. Дзюба
32'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Спартак
Замена
Н. Баженов
️️️️
Р. Шишкин
ГОЛ! 2:2!
Т. Хаддлстоун
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Малоян
ГОЛ! 1:2!
Л. Модрич
Пас отдал
А. Леннон
Замена
М. Григорьев
️️️️
В. Рыжков
Замена
А. Леннон
️️️️
Ж. Мело
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Рыжков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЛЗ
11
Жилберто Мело
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
(К)
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Джейми О'Хара
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Клементе Хуан Родригес
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЛП
0
Артур Малоян
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ПП
10
Иван Саенко
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джонатан Обика
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-5-1
1
Гомес
20
Доусон
11
Жилберто Мело
18
Бэйл
2
Гантер
23
Хаддлстоун
10
Модрич
23
О'Хара
16
Зокора
21
Бентли
22
Кэмпбелл
4-4-2
1
Плетикоса
3
Родригес
25
Йиранек
30
Фатхи
49
Шишкин
28
Рыжков
0
Малоян
39
Ковальчук
18
Паршивлюк
22
Дзюба
10
Саенко
11
Жилберто Мело
12
Леннон
12
Леннон
11
Жилберто Мело
28
Рыжков
10
Григорьев
10
Григорьев
28
Рыжков
0
Малоян
21
Зотов
21
Зотов
0
Малоян
49
Шишкин
32
Баженов
32
Баженов
49
Шишкин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Спартак
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Тоттенхэм - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Жозе Тригу (оба - Португалия)
Делегат:
Вольфганг Тьеррихтер (Австрия)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:10 (прямая)
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