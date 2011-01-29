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Расписание матчей
Мальме - Спартак
Мальме - Спартак: обзор матча 29 января 2011
Мальме
29.01.2011, суббота, 18:00
Copa del Sol, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Спартак
22'
Г. Молинс
25'
М. Халсти (АГ)
42'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальме - Спартак
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
К. Комбаров
️️️️
Э. МакГиди
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
Замена
П. Янссон
️️️️
В. Фигейредо
Желтая карточка
В. Фигейредо
Замена
Джано
️️️️
Алекс
Замена
А. Шешуков
️️️️
Н. Дринчич
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Н. Пареха
Замена
Д. Хамад
️️️️
Г. Молинс
Замена
Д. Обинн
️️️️
И. Пекальски
Замена
Д. Рексхепи
️️️️
А. Мехмети
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Комбаров
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Халсти
Пас отдал
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
Г. Молинс
Пас отдал
Д. Дурмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЛП
17
Иво Пекальски
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
10
Гильермо Молинс
ПП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Никола Дринчич
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
12
Алекс
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мальме
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
9
Дардан Рексхепи
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-4-2
27
Далин
20
Рикардиньо
4
Халсти
4
Андерссон
2
Винзентс
10
Дурмаз
17
Пекальски
9
Фигейредо
10
Молинс
26
Мехмети
12
Ларссон
4-3-2-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
5
Рохо
18
Дринчич
8
Махмудов
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
22
Дзюба
26
Мехмети
9
Рексхепи
9
Рексхепи
26
Мехмети
17
Пекальски
11
Обинн
11
Обинн
17
Пекальски
9
Фигейредо
18
Янссон
18
Янссон
9
Фигейредо
10
Молинс
6
Хамад
6
Хамад
10
Молинс
2
Пареха
30
Кудряшов
30
Кудряшов
2
Пареха
46
МакГиди
9
Комбаров
9
Комбаров
46
МакГиди
18
Дринчич
7
Шешуков
7
Шешуков
18
Дринчич
12
Алекс
7
Джано
7
Джано
12
Алекс
22
Дзюба
91
Яковлев
91
Яковлев
22
Дзюба
Остались в запасе
Мальме
Спартак
Главный тренер
Роланд Нильссон
31
Александр Беленов
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Мальме - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:55 (прямая)
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