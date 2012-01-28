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Расписание матчей
Спартак - Гетеборг
Спартак - Гетеборг: обзор матча 28 января 2012
Спартак
28.01.2012, суббота, 22:00
Copa del Sol, группа A, 1 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Гетеборг
39'
Веллитон
70'
Э. Эменике
35'
Т. Хюсен
64'
Ф. Хаглунд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Гетеборг
ГОЛ!
Ари
4:2
Пенальти не реализован!
Й. Вальгардссон
ГОЛ!
М. Рохо
3:2
ГОЛ!
Ж. Алланссон
2:2
ГОЛ!
Джано
2:1
ГОЛ!
Д. Собраленсе
1:1
ГОЛ!
Э. МакГиди
1:0
Пенальти не реализован!
Х. Йонссон
Пенальти не реализован!
С. Паршивлюк
Замена
П. Эрикссон
️️️️
Х. Стилер
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Дзюба
Замена
Т. Сана
️️️️
С. Селакович
Замена
Джано
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:2!
Э. Эменике
ГОЛ! 1:2!
Ф. Хаглунд
Пас отдал
Й. Вальгардссон
Замена
Э. Эменике
️️️️
Веллитон
Желтая карточка
Ф. Хаглунд
Желтая карточка
А. Дзюба
ГОЛ! 1:1!
Веллитон
ГОЛ! 0:1!
Т. Хюсен
Пас отдал
Д. Собраленсе
Желтая карточка
С. Паршивлюк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
5
Кариока
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
11
Веллитон
ЛФ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Гетеборг
1
Джон Альвбаге
ВР
4
Йортур Вальгардссон
ЦЗ
13
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
24
Хетил Велер
ЦЗ
27
Жоэль Алланссон
ЦП
9
Стефан Селакович
ЦП
5
Филип Хаглунд
ЦП
8
Эмил Саломонссон
ПП
19
Ханнес Стилер
ЦФ
10
Даниэль Собраленсе
ЦФ
9
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Гетеборг
25
Эрик Далин
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
16
Эрик Лунд
ЦЗ
28
Пёр Эрикссон
ОП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
11
Робин Сёдер
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
4-2-1-3
31
Дикань
34
Макеев
5
Рохо
17
Сухи
18
Паршивлюк
5
Кариока
6
Де Зеув
46
МакГиди
11
Веллитон
22
Дзюба
39
Ари
3-4-3
1
Альвбаге
4
Вальгардссон
13
Йонссон
24
Велер
8
Саломонссон
9
Селакович
5
Хаглунд
27
Алланссон
9
Хюсен
10
Собраленсе
19
Стилер
22
Дзюба
21
Зотов
21
Зотов
22
Дзюба
6
Де Зеув
7
Джано
7
Джано
6
Де Зеув
11
Веллитон
10
Эменике
10
Эменике
11
Веллитон
19
Стилер
28
Эрикссон
28
Эрикссон
19
Стилер
9
Селакович
22
Сана
22
Сана
9
Селакович
Остались в запасе
Спартак
Гетеборг
12
Николай Заболотный
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
16
Эрик Лунд
ЦЗ
25
Эрик Далин
ВР
11
Робин Сёдер
ЦФ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Стефан Биллборн
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
16
Эрик Лунд
ЦЗ
25
Эрик Далин
ВР
11
Робин Сёдер
ЦФ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Стефан Биллборн
Статистика матча Спартак - Гетеборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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