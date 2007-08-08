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Расписание матчей
КАМАЗ - ФК Москва
КАМАЗ - Москва: обзор матча 08 августа 2007
КАМАЗ
08.08.2007, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Москва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча КАМАЗ - Москва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
- : -
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
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3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
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